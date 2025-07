Eccezionale proliferazione di alghe nel Mar Baltico: colpa della prolungata ondata di calore

MeteoWeb

Ogni estate, alcune zone del Mar Baltico mostrano una vivace proliferazione di alghe verdi, innescata dalla luce solare, dalle alte temperature e dall’abbondanza di nutrienti. Questa immagine, acquisita dal satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus il 21 luglio 2025, mostra diffuse proliferazioni algali al largo delle coste svedesi. I primi segnali di questo evento sono comparsi all’inizio di luglio e si sono costantemente intensificati, alimentati dal deflusso ricco di nutrienti e da un’ondata di calore prolungata. Questi tipi di eventi possono avere un impatto sulla salute della vita marina locale e degli ecosistemi costieri.

L’ondata di caldo che ha investito la Scandinavia nelle ultime settimane ha infranto numerosi record: temperature comprese tra +30°C e +35°C sono state rilevate in vaste aree di Norvegia, Svezia e Finlandia, superando di oltre 10°C le medie stagionali del mese di luglio.

Anche il mare sta facendo registrare importanti anomalie calde. Tradizionalmente, il Mar Baltico mantiene in estate temperature contenute, oscillando tra i 16°C e i 20°C lungo le coste. Tuttavia, quest’anno la situazione è radicalmente cambiata: dopo un inizio di luglio insolitamente freddo, con valori anche inferiori ai 13°C in alcune porzioni settentrionali, le acque hanno iniziato a riscaldarsi con una rapidità impressionante, raggiungendo già valori superiori ai 22°C in molte zone costiere della Germania, dell’Estonia e della Lettonia. Il dato più impressionante arriva dalla Finlandia sudoccidentale, dove si sono toccati picchi di 21°C: si tratta di anomalie che superano anche di 6-7°C le medie di lungo periodo.

I satelliti e i servizi Sentinel di Copernicus forniscono dati essenziali per il monitoraggio delle proliferazioni algali in tutto il mondo. In particolare, il Copernicus Marine Service fornisce una gamma di prodotti utili per comprendere meglio lo stato biogeochimico dell’oceano.