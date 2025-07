Allarme sismico in Giappone: oltre 1.600 terremoti scuotono le Isole Tokara

MeteoWeb

Le isole Tokara, un remoto arcipelago nel Sud del Giappone, sono teatro in queste settimane di un’intensa attività sismica senza precedenti recenti. Dal 21 giugno, l’isola di Akuseki, la più colpita, ha registrato quasi 1.600 terremoti, gettando nel panico i residenti e costringendo decine di persone all’evacuazione. Secondo le autorità locali, circa 44 dei 89 abitanti dell’isola sono stati trasferiti nel capoluogo regionale di Kagoshima, mentre altri 15 hanno lasciato isole vicine.

Nonostante un sisma di magnitudo 5.1 avvenuto durante la notte, il sindaco Genichiro Kubo — residente su un’altra isola dell’arcipelago — ha riferito che non sono stati segnalati danni materiali gravi. Tuttavia, le scosse continue hanno avuto un forte impatto psicologico sulla popolazione: molti abitanti lamentano insonnia e stati d’ansia crescenti, un effetto comune nelle situazioni di stress sismico prolungato.

Un vulcano sottomarino sotto osservazione

Gli esperti dell’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ipotizzano che dietro questa sequenza sismica ci sia un vulcano sottomarino attivo, potenzialmente responsabile delle colate di magma che stanno generando i terremoti. La situazione, tuttavia, rimane altamente incerta. A rendere il fenomeno ancora più preoccupante è il fatto che un simile episodio si era verificato già nel settembre 2023, con 346 scosse registrate in pochi giorni.

Un’arcipelago nel Cuore dell’a Cintura di Fuoco

Il Giappone si trova in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, all’intersezione di 4 grandi placche tettoniche. Il Paese è adagiato lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un’area ad alta concentrazione di terremoti e vulcani attivi. Ogni anno, il Giappone registra circa 1.500 scosse sismiche, rappresentando da solo circa il 18% dei terremoti globali.

Il timore di un grande terremoto nella Fossa di Nankai

Mentre l’attenzione resta alta sulle isole Tokara, le autorità giapponesi mantengono costante il monitoraggio su un altro potenziale pericolo: la Fossa di Nankai, una depressione sottomarina di 800 km lungo la costa del Pacifico, considerata una delle aree più a rischio del Paese. I forti terremoti in questa zona si verificano in media ogni 100-200 anni. L’ultimo evento devastante risale al 1946, e gli scienziati temono che un nuovo sisma possa avere conseguenze catastrofiche, soprattutto per le grandi città costiere.