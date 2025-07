Allerta Caldo, domani 3 città con bollino arancione | DETTAGLI

MeteoWeb

Salgono di nuovo le temperature in alcune aree d’Italia e per domani, mercoledì 16 luglio, è previsto il bollino arancione per 3 città, ossia Firenze, Rieti, e Perugia, secondo quanto segnala l’aggiornamento di oggi del bollettino sulle ondate di calore curato dal Ministero della Salute. Ma già giovedì 17 è atteso un miglioramento con 18 centri in bollino verde sui 27 monitorati lungo la Penisola, 9 in giallo e nessuno arancione.

Nel dettaglio, domani si contano 12 bollini gialli: Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Roma, Viterbo.

Giovedì 17, invece, la situazione sembra rientrare: spariscono i bollini arancione, mentre scendono a 9 le città con bollino giallo: Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Il resto della Penisola è una distesa di bollini verdi.

