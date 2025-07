Allerta Caldo, bollettino ondate di calore: domani bollino arancione in 6 città, rosso a Palermo

MeteoWeb

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, domani a Palermo scatterà l’allerta di livello 3, la più alta (contrassegnata dal “bollino rosso”). In altre 6 città – Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma – sarà invece in vigore l’allerta di livello 2 (“bollino arancione”). Mercoledì 23 luglio Campobasso passerà al “bollino rosso”. Per la giornata odierna, invece, sono previsti 11 bollini arancioni e un solo bollino rosso, assegnato a Perugia.

