Allerta Caldo, bollettino ondate di calore: venerdì 20 bollini rossi

Le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni, con un peggioramento atteso per venerdì, quando ben 20 città italiane saranno contrassegnate dal bollino rosso, segnalando il massimo livello di rischio per le ondate di calore. Oggi e domani le città in allerta rossa restano 18, lo stesso numero registrato ieri. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, tra le 27 città monitorate, oggi e domani il bollino rosso riguarda: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Venerdì si aggiungeranno anche Pescara e Venezia, attualmente ancora in allerta arancione.

È da segnalare che Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono in allerta rossa continuativa dal 26 giugno, un primato assoluto per quest’estate.

Per venerdì è prevista anche una pre-allerta (bollino giallo) per 7 città: Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

