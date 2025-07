Allerta Caldo, bollettino ondate di calore: venerdì 3 città con bollino rosso

MeteoWeb

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, è atteso un aumento progressivo delle temperature e dei livelli di rischio. Per venerdì 25 luglio, tra i 27 capoluoghi monitorati, sono previste 3 città da bollino rosso: Campobasso, Palermo e Pescara. In queste località si raggiungerà il livello massimo di allerta (rischio 3), che indica condizioni climatiche potenzialmente pericolose per la salute dell’intera popolazione.

Il livello 2 di allerta (bollino arancione), che segnala pericoli soprattutto per le persone più fragili, riguarderà invece 8 città: Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Infine, 4 città saranno in pre-allerta (bollino giallo, rischio 1): Ancona, Cagliari, Latina e Napoli.

Già oggi e domani Campobasso e Palermo si confermano in bollino rosso, mentre Pescara sarà da bollino arancione, mantenendo questo livello anche giovedì. Proprio giovedì, saliranno a 7 le città con allerta arancione: oltre a Pescara, anche Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia e Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la pre-allerta, nella giornata odierna i bollini gialli saranno 12: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste. Domani, invece, scenderanno a 8: Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Rieti, Roma e Trieste.

