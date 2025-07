Allerta Caldo Marche: domani bollino rosso in tutta la regione

MeteoWeb

Tutta la regione delle Marche è contrassegnata dal bollino rosso per la giornata di domani, venerdì 4 luglio, nel nuovo bollettino sulle ondate di calore emesso della Protezione Civile regionale. Nel pomeriggio di oggi, le temperature varieranno dai +34 ai +37°C nelle città da bollino rosso. Mentre sono due quelle arancioni: Urbino e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Domani temperature in risalita: il bollettino vede temperatura fino ai +38-39°C e quindi bollino rosso in tutta la regione. Condizione per la quale è bene osservare tutte le norme necessarie per la tutela della salute ed evitare i colpi di calore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.