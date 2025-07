Allerta Caldo Sardegna: nel weekend temperature oltre i +40°C

MeteoWeb

In arrivo temperature bollenti in Sardegna. “L’azione combinata di un’ampia saccatura atlantica e di un anticiclone subtropicale che occupa l’Europa centro-meridionale sta favorendo l’avvezione di aria calda di origine africana sull’Europa sud-occidentale. Lo spostamento verso est delle figure bariche descritte favorirà l’estensione della massa d’aria calda verso la Sardegna, con temperature nell’intervallo di 22-24°C alla quota barica di 850hPa sulla verticale dell’isola”, si legge nel bollettino di allerta diramato dalla Protezione Civile regionale per avvisare sulle temperature elevate attese nell’isola.

“Dalla mattina di domani 19 luglio e fino alla serata di domenica 20 luglio sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta la Sardegna, dapprima sui settori occidentali, in estensione domenica ai settori orientali e meridionali dell’isola, con punte localmente superiori ai +40-41°C. Sono altresì previste temperature minime diffusamente superiori a +20-22°C su tutta la regione. Nella giornata di domenica verrà rivalutata la situazione sinottica con una possibile estensione del presente avviso”, riporta il bollettino. In particolare, l’allerta è valida dalle 09:00 del 19 luglio fino alle 18:00 del 20 luglio.

