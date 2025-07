Allerta Caldo Sardegna: previsti picchi oltre i +40°C fino a giovedì

MeteoWeb

Allerta caldo in Sardegna. La Protezione Civile regionale segnala che “a partire dalla giornata di domani 23 luglio e per la giornata successiva una saccatura centrata sulle Isole Britanniche ed estesa verso la Penisola Iberica favorirà l’avvezione di flussi caldi di origine sub-tropicale sul Mediterraneo occidentale. Sulla Sardegna meridionale, la temperatura alla quota isobarica di 850 hPa supererà i 24°C”.

“Nella giornata di domani 23 luglio sono previste temperature massime molto elevate (superiori ai +37°C) sulla Sardegna centrale e meridionale. Sono previsti picchi di temperatura massima localmente superiori ai +40°C nella zona interna del Campidano e nella Piana di Ottana. Nella giornata di dopodomani 24 luglio, i picchi di temperatura massima superiore ai +40°C sono attesi nella Sardegna meridionale”, si legge nel bollettino di allerta, valido dalle ore 10:00 del 23 luglio fino alle 18 del 24.

Allerta incendi per domani in Sardegna

Inoltre, la Protezione Civile della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi per la giornata di domani, mercoledì 23 luglio, prevedendo allerta arancione e gialla sul territorio regionale, secondo la suddivisione riportata nel grafico seguente. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.

