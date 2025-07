Allerta in Gambia: caso di Mpox fa scattare emergenza sanitaria

MeteoWeb

Il Gambia ha dichiarato un’epidemia di vaiolo delle scimmie (Mpox) a seguito della rilevazione di un singolo caso. La notifica, avvenuta venerdì scorso, ha spinto il Ministero della Salute gambiano a lanciare un’immediata risposta, data la preoccupazione crescente per l’aumento delle infezioni nei paesi vicini dell’Africa occidentale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito il mese scorso che l’mpox rappresenta ancora un’emergenza sanitaria internazionale. La scoperta di questo caso isolato in Gambia, dove la malattia non è attualmente in circolazione, è stata considerata sufficiente a costituire un’epidemia, richiedendo azioni urgenti.

Le autorità sanitarie gambiane stanno già attuando misure di contenimento, inclusa la ricerca attiva di nuovi casi, il tracciamento dei contatti e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nella comunità per prevenire un’ulteriore diffusione del virus.