Domani allerta rossa per incendi in quasi tutta la Sicilia: allerta anche per il caldo. Il bollettino

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato oggi una nuova allerta per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, martedì 22 luglio. È stata emessa allerta rossa (pericolosità alta) per rischio incendi su quasi tutta la regione, ad eccezione delle province di Trapani ed Agrigento, dove l’allerta sarà arancione (pericolosità media).

Sul fronte caldo, domani allerta rossa (livello 3) a Palermo con una temperatura massima percepita di +36°C. Allerta arancione (livello 2) a Catania, con una temperatura percepita di +39°C e allerta gialla (livello 1) a Messina con +36°C, secondo il bollettino di allerta. Per la giornata di mercoledì 23 luglio, allerta gialla a Catania, Messina e Palermo, dove sono previste rispettivamente temperature percepite di +37°C e +35°C, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.