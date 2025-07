Allerta incendi in Sardegna, codice giallo a Cagliari: le raccomandazioni della Protezione civile

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi sabato 19 luglio 2025. In particolare, nel territorio di Cagliari l’allerta sarà codice giallo (pericolo medio). Le cittadine e i cittadini possono consultare le norme di comportamento e le cautele da adottare in presenza di incendio boschivo, disponibili nella pagina web del portale istituzionale della Protezione civile regionale.