Allerta Meteo, maltempo monstre nel weekend. Poi il Ciclone si sposta al Centro/Sud: temperature in picchiata, -20°C in poche ore!!!

Mentre continua la saga dei forti temporali pomeridiani che anche oggi interessano molte aree del Nord, del Centro e del Sud in un contesto prevalentemente soleggiato e di caldo persistente, si avvicina la rottura meteorologica che manderà l’estate in crisi: una violenta perturbazione atlantica che nei prossimi giorni piomberà lungo l’Italia scivolando sul bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre in ritirata sull’oceano Atlantico. Il Ciclone si sposterà al Centro/Sud in modo lento e graduale tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, quindi all’inizio della prossima settimana, ma intanto alimenterà maltempo estremo al Nord nel weekend.

Forti temporali con grandine enorme, tornado e nubifragi si abbatteranno su tutto il Nord tra domani, sabato 5 luglio, e dopodomani, domenica 6. I fenomeni saranno davvero molto violenti e porteranno l’aria fredda sull’Italia settentrionale: le temperature crolleranno di -20°C in poche ore, passeremo quindi da valori superiori ai +36/+37°C a temperature di +16/+17°C che nella mattinata di lunedì si misureranno su gran parte della pianura Padana.

Il calo termico sarà davvero considerevole, e martedì 8 luglio si estenderà anche al Centro/Sud. I giorni più freddi saranno mercoledì e giovedì, quando le temperature piomberanno fino a 5-6°C sotto le medie stagionali. Non mancherà il maltempo anche al Centro/Sud, con forti piogge e temporali tra martedì e mercoledì. I dettagli nel video:

