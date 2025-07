Allerta Meteo, altro che “caldo africano”: ancora freddo anomalo e forte maltempo. Domani una domenica autunnale

MeteoWeb

Ancora un fine settimana di maltempo in piena estate sull’Italia, alla faccia dei proclami sul ritorno del “gran caldo africano” che è solo nella mente di qualche catastrofista fuori dalla realtà. Intanto questa mattina la temperatura è scesa fino a +12°C a L’Aquila, +13°C a Udine e Arezzo, +14°C ad Ascoli Piceno, Avellino e Benevento, addirittura +15°C a Trapani e Marsala, sulla costa sud/occidentale della Sicilia a pochi chilometri dalla Tunisia. Stessa temperatura a Treviso, Pordenone e Potenza. E ancora +16°C a Empoli, Lucca, Campobasso e Cosenza. Notevolissimi anche i +19°C di Siracusa e diffusi valori di +17°C nel Salento: anche al Sud si dorme con le coperte in piena estate, e questa situazione si trascina ormai da cinque giorni. Non è più, quindi, un caso isolato.

L’estate è andata in crisi nei giorni scorsi e farà fatica a riprendersi. Domani avremo piogge e temporali in Sardegna e su tutto il Centro/Nord: in molte località le massime potranno rimanere sotto i +25°C in pieno giorno, e parliamo di coste e pianure nel Lazio, in Toscana, in Liguria, dove le spiagge saranno deserte per il maltempo. E anche Roma sarà colpita in pieno. Il Ciclone in arrivo dalla Spagna, dove già oggi infuria il maltempo, raggiungerà l’Italia proprio nella giornata di domenica 13 luglio alimentando forti piogge e temporali che già stasera interesseranno varie aree del Nord.

L’estate faticherà a riprendersi anche la prossima settimana, con continue incursioni fredde e instabili da Nord, forti piogge e temporali quotidiani anche al Centro/Sud, specie nelle zone interne dell’Appennino. Tutti i dettagli nel video:

