Allerta Meteo: l’Anticiclone delle Azzorre si ritira e apre la crisi dell’Estate! Temperature in picchiata e maltempo estremo sull’Italia

E’ sempre una questione di punti di vista. C’è chi ama l’estate, il bel tempo, e ha prenotato le vacanze per questo weekend e la prossima settimana. E poi c’è invece chi non sopporta il caldo e non vede l’ora che arrivi la pioggia e che le temperature diminuiscano. Ecco perchè è difficile parlare di “buone notizie” o di “brutte notizie” perchè è tutto molto soggettivo. Di certo c’è che l’estate sta per entrare in crisi: il maltempo si intensificherà, diventando molto pesante e violento. E le temperature crolleranno di oltre 10°C, scendendo sotto le medie del periodo.

Il vero e proprio crollo termico si materializzerà sull’Italia nella giornata di martedì 8 luglio, ma già nei tre giorni precedenti farà più fresco al Nord e in alcune zone del Centro. E sarà un lungo periodo di fresco: continuerà per tutta la prossima settimana, quindi fino a domenica 13 luglio. Le temperature scenderanno sensibilmente sotto le medie del periodo, in modo particolare nelle Regioni Adriatiche, con forti venti di tramontana e maltempo diffuso. Di seguito la mappa con le anomalie termiche previste per giovedì 10 luglio: temperature tra 3 e 6 gradi centigradi sotto le medie in tutta l’Italia!

I fenomeni meteo più estremi colpiranno il Nord e alcune zone del Centro (specie Toscana) tra domenica 6 e lunedì 7 e saranno davvero molto violenti, con supercelle temporalesche, alluvioni, tornado e grandine enorme. Non bisogna però sottovalutare il maltempo che interesserà l’Italia anche prima e dopo: in questi giorni, oggi, domani e sabato, con forti temporali pomeridiani più estesi dei giorni scorsi e anche al Sud. E poi martedì e mercoledì della prossima settimana ancora al Nord/Est e al Centro/Sud.

A causare questa crisi estiva è il movimento dell’Anticiclone delle Azzorre, assoluto protagonista di questa stagione estiva: si ritirerà sull’oceano Atlantico, a casa propria, alzandosi lungo i meridiani, come se si risvegliasse e si mettesse in piedi dopo un lungo sonno sdraiato lungo i paralleli con il cuore sulla Spagna e la testa sul nord Italia. Adesso, rialzandosi sull’oceano Atlantico, spalancherà la porta del Mediterraneo alle perturbazioni nord Atlantiche che – provenienti dalle isole Britanniche – porteranno forte maltempo e un netto calo delle temperature, in un contesto meteorologico continentale ben illustrato nella cartina grafica rielaborata sulla base del modello tedesco DWD per domenica 6 luglio.

