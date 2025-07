Allerta Meteo, “attenzione dal pomeriggio”: nuova raffica di temporali, grandine e downburst

MeteoWeb

“L’asse della perturbazione, che nella giornata di ieri ha causato grandinate e downburst sul nord Italia, farà il suo ingresso sulle regioni settentrionali nel pomeriggio di oggi, con un corposo pacchetto di aria fredda in quota. Questo favorirà nuovi temporali sul nord est (ancora sul ramo ascendente del getto) che muoveranno da sud ovest verso nord est e una linea temporalesca che dal Piemonte muoverà rapidamente verso est sud est, seguendo la rotazione del vento legata al transito del fronte freddo. Saranno nuovamente possibili grandinate e downburst“: nuova giornata di maltempo dunque oggi 7 luglio 2025, con un’allerta meteo che riguarda diverse regioni secondo gli esperti di ZenaStormChaser, di seguito la mappa e il bollettino con tutti i dettagli.

Allerta Meteo per Piemonte, Lombardia e Liguria

“Fronte freddo in transito tra tardo pomeriggio e sera con fenomeni che si formeranno tra biellese e alto torinese sulla convergenza tra il marino e i refoli di foehn in uscita dalla Valle d’Aosta. Si formerà rapidamente una linea che interesserà maggiormente novarese, vercellese ma anche alessandrino e in parte l’astigiano con possibilità di grandine di medio piccole dimensioni (2-3cm) e downburst con raffiche fino a 70-80km/h. Il fronte dovrebbe allungarsi sino alla Liguria centrale e interessare parzialmente il savonese orientale il genovesato ma senza particolari conseguenze“, si legge nel bollettino valido per la giornata odierna.

Allerta Meteo per Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“Sotto la spinta dei venti sud occidentali si formeranno nel pomeriggio dei rovesci/temporali in aria secca sull’Emilia-Romagna ma tra bolognese, ferrarese e ravennate, visto l’elevato shear presente e una lingua di cape che rientrerà dall’Adriatico, abbiamo deciso di mettere un livello 2 per il rischio supercelle, Lp (low precipitation), con grandine di medie dimensioni, specialmente verso le valli di Comacchio“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser.

Nel tardo pomeriggio/sera “la risalita della Dry line da sud ovest andrà a convergere con una ventilazione nord orientale presente su alto Veneto e Friuli con la possibilità di formazione di supercelle (livello 2-3) con grandine medio grossa (over 5cm) in veloce moto verso est. Nella notte poi rovesci e temporali insisteranno in pedemontana. La risalita della dry line accumulerà in Veneto e Friuli valori di cape superiori ai 2500J/Kg, non è escludibile il rischio di tornado visto lo shear presente, tra trevigiano pordenonese e udinese“, conclude il bollettino.

