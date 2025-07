Allerta Meteo, ecco la burrasca che porta maltempo e freddo anomalo in piena estate: arriva la NEVE sulle Alpi, temperature da BRIVIDI per tutta la settimana!

MeteoWeb

E’ arrivato il primo freddo fuori stagione sull’Italia, ma è ancora soltanto un piccolo assaggio rispetto al vero e proprio crollo termico atteso nei prossimi giorni: la fase clou del maltempo che abbatterà – letteralmente – le temperature, sarà tra stasera e domani, martedì 8 luglio. Infatti nelle mappe in alto a corredo dell’articolo possiamo vedere la clamorosa differenza tra le temperature di oggi, lunedì 7 luglio, e quelle di mercoledì 9 e lunedì 10, i giorni più freddi di questa crisi estiva iniziata nel weekend a suon di temporali.

Fa già fresco sul Centro, sul Nord e in alcune aree del Sud (Campania e Calabria tirrenica settentrionale), dove oggi abbiamo avuto i primi forti temporali, ma non è ancora nulla rispetto alle temperature in arrivo nei prossimi giorni quando sembrerà di stare in pieno autunno o a inizio primavera. Spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato, da cui emerge molto chiaramente l’aria fredda con le nubi frastagliate sulle isole Britanniche, nel mare del Nord, in Francia e Germania, fino all’arco alpino.

Oggi Parigi non ha superato i +17°C di temperatura massima, dopo una minima di +14°C: è un freddo clamoroso per inizio luglio nella Capitale francese, ma non ne trovate traccia neanche nei più nascosti trafiletti dei media ossessionati dal catastrofismo climatico che nei giorni scorsi hanno raccontato la Francia come una fornace di caldo estremo per la chiusura della Tour Eiffel. La natura, come sempre, sta compensando i suoi estremi, ma i circuiti malati dell’informazione invece no.

Allerta Meteo: sta per iniziare la fase clou del maltempo sull’Italia

Sta per iniziare la fase più estrema del maltempo sull’Italia: tra stasera e domani avremo i temporali più intensi, che colpiranno tutta la pianura Padana con tornado, grandine grossa, piogge torrenziali e vento impetuoso. Il maltempo si sposterà poi al Centro/Sud, con forti temporali e un impetuoso vento settentrionale. Le temperature crolleranno al punto che sulle Alpi tornerà incredibilmente persino la neve. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: