Allerta Meteo Calabria, arriva il fronte freddo: diluvio con +21°C a Cosenza mentre a Crotone splende il sole con +34°C | LIVE

A Cosenza piove a dirotto con +21°C mentre a Crotone splende il sole con +34°C: nel quadro dell’attuale situazione meteo in Calabria abbiamo le ultime ore di caldo e l’arrivo del fronte freddo, che avanza con forti temporali da nord/ovest verso sud/est. Spettacolare lo scenario meteo di questo pomeriggio di martedì 8 luglio nella Regione più meridionale dell’Italia peninsulare: ancora sole e caldo a Sud e sullo Jonio, ma forti temporali e temperature in picchiata nel cosentino tirrenico.

Entro sera, il fronte freddo avrà raggiunto tutta la Regione spingendosi fin sullo Stretto di Messina e nelle zone joniche, facendo crollare le temperature. Domani ancora maltempo con instabilità diffusa e un ulteriore calo termico, fino al picco del freddo anomalo che sarà dopodomani, giovedì 10 luglio, con temperature molto fresche in tutto il territorio calabrese.

