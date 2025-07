Allerta Meteo Caldo, GFS ed ECMWF convergono su isoterme record: +30°C a 850 hPa sulla Sicilia

MeteoWeb

Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata si preparano a una delle ondate di calore più intense dell’estate 2025. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli GFS ed ECMWF, tra il 20 e il 24 luglio è atteso l’arrivo di una massa d’aria rovente di matrice subtropicale continentale, con temperature che potranno toccare i +47°C nel catanese e siracusano.

Una massa d’aria eccezionale: +30°C a 850 hPa

I due principali modelli previsionali concordano su un dato preoccupante: l’arrivo dell’isoterma +30°C alla quota di 850 hPa, ovvero a circa 1.500 metri di altitudine. Un valore simile rappresenta un’anomalia termica estrema per la climatologia della Sicilia e dell’Italia meridionale.

Con tali condizioni in quota, le temperature al suolo potranno facilmente raggiungere e superare i +45°C nelle aree interne pianeggianti, in particolare nelle province di Siracusa, Catania, Matera e Foggia. Solo le zone costiere potranno beneficiare, in parte, della ventilazione e dell’effetto mitigante del mare.

Rischi elevati per salute, reti e infrastrutture

Oltre al disagio fisico e sanitario, un’ondata di calore di questa portata può avere impatti molto pesanti sulle infrastrutture critiche. Le reti elettriche, già sollecitate dall’uso massiccio dei condizionatori, rischiano sovraccarichi e blackout. Le superfici stradali e ferroviarie potrebbero deformarsi per effetto della dilatazione termica, mentre aumenta anche il rischio incendi nelle aree boschive e rurali.

La mappa ECMWF: caldo da “record massimo”

La gravità dell’evento emerge con chiarezza dalle mappe ECMWF su base percentile, che mostrano l’anomalia termica prevista a 850 hPa rispetto al periodo 1979–2021. La proiezione valida per il 22 luglio 2025 evidenzia un’estesa area in rosso e viola sul Sud Italia, segnalando che le temperature rientrano nel percentile 99° e 99,5%, ovvero tra i valori più alti mai registrati nella serie storica.

In termini statistici, ciò significa che la massa d’aria prevista ha caratteristiche simili – o addirittura superiori – ai massimi storici di temperatura per il mese di luglio. Un segnale inequivocabile di estremizzazione climatica.

