Allerta Meteo, CAPE record e supercelle da paura: domenica critica al Nord con temporali esplosivi e possibili danni

L’Italia si prepara a vivere un vero e proprio stravolgimento delle condizioni meteo, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. Dopo giorni dominati da caldo estremo e stabilità persistente, sta per arrivare un cambiamento radicale. Una perturbazione atlantica è pronta a entrare in scena, portando fenomeni violenti e localmente pericolosi, soprattutto al Nord.

Atmosfera carica di umidità: la miccia pronta a esplodere

Negli ultimi giorni, l’atmosfera sopra la nostra penisola si è caricata di umidità a livelli eccezionali. Le previsioni indicano valori di acqua precipitabile molto elevati sul Mar Ligure e sulla Pianura Padana, vicini ai massimi storici. L’Indice EFI (Extreme Forecast Index) mostra valori tra 0.8 e 0.9 su una scala che arriva a 1: segnale inequivocabile di un’anomalia significativa.

A questa umidità si aggiunge una massiccia dose di energia potenziale. L’ingresso di aria più fresca e instabile in quota, legato al ramo ascendente di una vasta saccatura atlantica, fungerà da grilletto. Questo mix perfetto darà vita a celle temporalesche di forte intensità.

CAPE alle stelle: carburante per tempeste violente

I modelli numerici confermano un quadro preoccupante. Si stimano valori di CAPE (Convective Available Potential Energy) fino a 3000-3500 J/kg sul Golfo Ligure e 2000-2500 J/kg sulla Pianura Padana centro-orientale. Una quantità di energia enorme, pronta a scatenarsi in temporali esplosivi e persistenti.

In presenza di tanto “carburante” e condizioni favorevoli, la probabilità di supercelle e sistemi temporaleschi complessi aumenta notevolmente. Questi fenomeni non sono semplici acquazzoni estivi: si tratta di eventi potenzialmente distruttivi.

Le aree più esposte: Nord e Toscana sotto osservazione

Il clou dell’evento è atteso per domenica 6 luglio. Le zone più a rischio saranno la Liguria, la Pianura Padana e la Toscana. Al Nordovest i temporali potranno iniziare già dal mattino, ma sarà nel pomeriggio che la situazione diventerà critica, con formazione di sistemi multicellulari e locali supercelle particolarmente intense.

Il rischio di grandinate di grosse dimensioni è concreto, così come quello di downburst — raffiche di vento violente in grado di causare danni ingenti. Sono attese precipitazioni intense, localmente a carattere di nubifragio, che potrebbero causare allagamenti e disagi diffusi.

Instabilità anche al Centro

Le regioni centrali non saranno totalmente risparmiate. Anche qui potranno verificarsi episodi di instabilità, in particolare nel pomeriggio, con rovesci improvvisi e temporali localmente forti.

Domenica ad alto rischio: prepararsi è fondamentale

In questo contesto, è fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo e prestare attenzione alle allerte diramate. Chi si trova in aree a rischio dovrebbe programmare spostamenti e attività con cautela ed evitare uscite non necessarie durante le ore critiche.

Questa ondata di maltempo dimostra come gli eventi estremi stiano diventando sempre più frequenti e intensi, anche in Italia. Il riscaldamento globale e il Mediterraneo sempre più caldo forniscono l’energia necessaria per alimentare questi fenomeni violenti.

Conclusioni: un’estate sempre più estrema

La giornata di domenica 6 luglio si annuncia come una delle più turbolente dell’estate 2025 per il Nord Italia. Tutti gli elementi sono presenti: umidità record, energia potenziale altissima e aria instabile. Il risultato? Temporali severi, grandine e raffiche di vento pericolose.

