Allerta Meteo, fine della canicola: ciclone e aria fredda travolgono Balcani e Italia. Soffio d’autunno in arrivo

Una violenta svolta meteo è in arrivo tra la serata odierna e lunedì 28 luglio, con effetti severi sul cuore dell’Europa sud-orientale, sul bacino dell’Adriatico e su parte dell’Italia. Dopo giorni di caldo torrido, l’ingresso di una profonda saccatura atlantica causerà un peggioramento improvviso e molto intenso con temporali di rara potenza, venti distruttivi e rischio elevato di fenomeni estremi.

Cosa succederà: l’aria rovente lascia spazio al ciclone

La calura record sui Balcani sarà spazzata via dall’arrivo di due onde cicloniche consecutive. La prima, in serata, colpirà soprattutto i Balcani orientali; la seconda, lunedì, raggiungerà le Alpi e il nord Italia per poi propagarsi verso l’Adriatico.

Questa configurazione porta con sé forti venti in quota, aria molto umida richiamata dal Mediterraneo e un jet stream molto intenso: elementi che creano le condizioni perfette per l’innesco di supercelle e linee temporalesche violente. Fenomeni rari come tornado e grandine superiore ai 5-6 cm di diametro sono tra i possibili scenari.

Balcani orientali sotto attacco

Le aree più esposte saranno la Romania nord-orientale, la Moldavia e il sud-ovest dell’Ucraina, dove è stato segnalato un livello di rischio alto. Atmosfera carica di energia (oltre 2000 J/kg di MLCAPE) e forte wind shear alimenteranno temporali violenti con:

Grandine molto grossa

Venti superiori a 120 km/h

Piogge torrenziali e rischio flash flood

e rischio flash flood Tornado localizzati

Nel corso della sera-notte, i temporali tenderanno a unirsi in un vasto sistema temporalesco che si sposterà verso l’Ucraina e la Polonia sud-orientale.

Lunedì 28 luglio: maltempo in Italia e lungo l’Adriatico

La giornata di lunedì vedrà la formazione di una bassa pressione in Val Padana che, spostandosi verso est, darà origine a una nuova fase di temporali estremi. Le zone coinvolte includono nord Italia, Mar Adriatico, Croazia, Bosnia, Serbia e Montenegro.

Dalle prime ore di lunedì le precipitazioni intense inizieranno sulle Alpi e sulla Pianura Padana, per poi espandersi verso le coste adriatiche. Possibili fenomeni:

Supercelle con grandine fino a 6 cm

Raffiche di vento distruttive fino a 90 km/h

Piogge torrenziali con allagamenti lampo

con allagamenti lampo Tornado isolati lungo le linee temporalesche

I fenomeni proseguiranno nel pomeriggio-sera di lunedì e si muoveranno verso le coste croate e le aree interne balcaniche, spegnendosi solo nella notte su martedì.

Conclusioni: un doppio colpo di scena meteo

Domenica e lunedì saranno due giornate ad altissimo rischio per chi si trova tra i Balcani, l’Italia settentrionale e l’Adriatico. Massima prudenza e attenzione agli aggiornamenti ufficiali, perché sono previsti fenomeni estremi che possono avere un impatto diretto su viaggi e vacanze.

