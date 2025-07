Allerta Meteo, ecco il Ciclone Isaac: porta forte maltempo al Nord e la 1ª ondata di caldo al Sud | MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

Si chiama Isaac come Newton il Ciclone Atlantico che nei prossimi giorni raggiungerà l’Italia provocando fenomeni meteo estremi, di natura diversa: forte maltempo al Nord, prima ondata di caldo dell’estate al Sud. La denominazione è stata ufficialmente fornita questa mattina dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, e appositamente affissa sulle relative mappe del modello tedesco DWD: è l’unico ente autorizzato ad attribuire nomi a cicloni e anticicloni, per omologarne le indicazioni a livello europeo.

Questa tempesta in particolare è molto importante, perchè nei prossimi giorni si approfondirà sulle isole Britanniche e poi arriverà nel cuore d’Europa provocando forte maltempo (domani possibile un’alluvione a Londra!), un brusco calo delle temperature, temporali intensi e anche la prima vera ondata di caldo della stagione estiva al Sud Italia come richiamo pre-frontale rispetto a questa tempesta.

Le mappe sono sempre più chiare: già domani, sabato 19 luglio, avremo forti temporali al Nord, che poi si intensificheranno domenica 20 estendendosi a gran parte della pianura Padana. L’ondata di caldo, invece, avrà il suo picco massimo tra lunedì 21 e martedì 22 luglio, quindi la prossima settimana, e colpirà soprattutto Sicilia e Calabria, anche se pure la Puglia vedrà temperature superiori ai +40°C nel Tavoliere e nella zona di Foggia. In Sicilia avremo qualche picco di +45°C: è il primo vero caldo della stagione al Sud, e durerà pochissimo. Un paio di giorni, forse tre in Sicilia, ma poi seguirà un vero e proprio crollo termico per l’avanzata del ciclone che dal 23-24 luglio in poi riporterà il fresco (con forte maltempo) anche al Centro/Sud.

Al Nord, invece, sarà maltempo a oltranza: uno scenario tipicamente autunnale con continue perturbazioni atlantiche che raggiungono il nostro Paese e mantengono le temperature costantemente fresche sull’Italia settentrionale.

Intanto, dopo i forti temporali pomeridiani di ieri, attenzione al pomeriggio di oggi in Calabria, Sicilia, ma anche nel Lazio e in Piemonte. I fenomeni di instabilità pomeridiana saranno più circoscritti geograficamente, ma altrettanto intensi.

Tutti i dettagli nel video:

