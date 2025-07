Allerta Meteo, agosto inizia con forte maltempo: domani 4 regioni nel mirino | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo domani, 1 agosto 2025, per “temporali di moderata/ localmente forte intensità con grandinate di piccolo/medio diametro e locali raffiche di vento“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Il settentrione del dominio continua ad essere interessato da correnti instabili a curvatura ciclonica da W. Il transito di 2 onde corte andrà a forzare convezione e temporali nella seconda parte della giornata di venerdì con locali fenomeni anche di forte intensità“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “La prima onda corta porterà gli effetti nel primo pomeriggio con convezione che dai rilievi di Lombardia e Trentino muoveranno in direzione del Veneto e Friuli. Il progressivo miglioramento dei parametri termodinamici e cinematici dovrebbe favorire una progressiva intensificazione dei fenomeni sulla pedemontana Veneta/Friulana e alte pianure. L’instabilità sarà moderata in condizioni di elevato irraggiamento. lo shear, inizialmente debole, risnterà di un leggero incremento dal pomeriggio con valori di DLS0-6 generalmente <12-15ms. La convezione in pianura, ad ora, è dubbia e dipendente dalla velocità di propagazione dei cold pool Alpini in direzione delle pianure centrali. Ampi BL e un moderato strato secco sopra i 600hPa potrebbero favorire cold pool spessi in rapida propagazione verso ESE. L’interazione, sulle zone meridionali del cold pool a velocità di propagazione ridotta, con flussi da ESE in rientro dall’Adriatico potrebbero sostenere rapidi sviluppi singoli marginalmente supercellulari sul Veneto centrale. Saranno possibili grandinate di medie dimensioni, localmente severe (>3-4cm) e raffiche di vento forti anche diffuse (bassa probabilità di eventi severi (>25ms))“.

Dopo il primo passaggio, “un nuovo aumento di forzante, sempre da NW andrà ad innescare altra convezione sulle Alpi occidentali in evoluzione verso oriente. Al limite della validità della tendenza sono attesi temporali di moderata intensità, localmente forti, con grandinate di piccole-medie dimensioni ma con accumulo ( l’entrata fredda e l’aumento dello shear potrebbero sopperire il calo dell’instabilità) e raffiche di vento. Il primo passaggio non dovrebbe influire particolarmente sul secondo con il calo dell’instabilità che sarà compensato dall’aumento di forzante. Ad ora lo storm mode di questa seconda fase pare multicellulare con clusters o piccole mesolinee. Da valutare l’innesco si convezione isolata in direzione del basso Veneto in condizioni termo-cinematiche favorevoli a temporali organizzati“, conclude PRETEMP

