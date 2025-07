Allerta Meteo, domani maltempo da Nord a Sud: “intense celle temporalesche e rischio criticità” in alcune regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo domani per il rischio di “intense celle temporalesche, talvolta organizzate come sistemi convettivi lineari“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino per domani venerdì 4 luglio

Nella giornata di domani, venerdì 4 luglio, “un leggero calo dei geopotenziali e delle temperature in quota favorirà un nuovo intensificarsi della convezione sulla fascia alpina, soprattutto orientale. L’atmosfera sarà comunque ancora caratterizzata da un debole flusso in quota che favorirà una relativa disorganizzazione dei temporali pomeridiano-serali. La presenza di elevata umidità ed instabilità latente, permetterà lo sviluppo di intense celle temporalesche, talvolta organizzate come sistemi convettivi lineari, in generale di breve durata. L’abbondante umidità favorirà intensi rovesci di pioggia che potrebbero dar luogo localmente a qualche criticità sulle Alpi Orientali. Saranno altresì possibili isolate grandinate di chicchi di piccole-medie dimensioni (<6 cm di diametro) e qualche intensa raffica di vento“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“I temporali potranno svilupparsi localmente anche sulla Pianura Padana. Nel tardo pomeriggio-sera sono più probabili sulla pianura veneto-friulana in propagazione dalle Alpi Orientali, mentre nella notte verso sabato sono più probabili tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. L’attivarsi della convezione notturna in Pianura Padana sarà favorita dalla rotazione del flusso nei bassi strati da Est“, prosegue il bollettino.

Infine, “nel pomeriggio sono probabili isolati temporali anche sulla fascia appenninica e zone interne di Sicilia e Sardegna. Localmente sono possibili delle grandinate di piccole dimensioni, forti rovesci e qualche forte raffica di vento, ma non si ritiene necessario l’emissione di un livello 1“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: