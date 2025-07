Allerta Meteo, ecco dove pioverà oggi: in arrivo “intensi temporali con grandine e vento”

MeteoWeb

Allerta Meteo per “una crescita del rischio temporali, in particolare al Nord Italia e nelle regioni appenniniche. Un livello 1 è stato emesso” per la giornata di oggi, “per la possibile formazione di temporali isolati e intensi, con grandine e vento in pianura padana orientale“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino per oggi venerdì 4 luglio

“Un fronte freddo, accompagnato da un lieve calo dei geopotenziali a 500 hPa, e da un ramo del getto in indebolimento; causerà la formazione di temporali sparsi sulle Alpi, più diffusi su quelle nordorientali. Un livello 0 è stato emesso sulle Alpi per grandine piccola, forti piogge concentrate e forte vento. Sulle Prealpi nordorientali e le Dolomiti è stato emesso un livello 1 per la presenza di maggiore instabilità potenziale, che potrà dar vita a grandine di medie dimensioni“: è quanto si legge nel bollettino degli esperti PRETEMP.

Nel pomeriggio–sera, viene evidenziato, “il fronte si addosserà alle Alpi nordorientali e i Balcani, esaurendo i suoi effetti. Tuttavia esso darà vita a un travaso di bora dal Carso, in diffusione in serata su quasi tutta la pianura padana (eccetto il Piemonte) e le Marche. Sussiste l’incertezza circa la formazione di isolati e intensi temporali in pianura lungo la linea di avanzata di questo flusso. Un livello 1 è stato esteso preventivamente fino alle Marche per isolati temporali con grandine anche di medio-grandi dimensioni e downburst, mentre sul Friuli la rapida avanzata del fronte con passaggio a condizioni di sottovento dovrebbe spazzare via rapidamente l’aria calda e umida impedendo la formazione di intensi temporali in pianura, motivo per cui si è deciso di lasciare un livello 0. Generici temporali a innesco orografico sono previsti sulla dorsale appenninica centro-meridionale e sulle isole, favoriti dalla presenza di aria leggermente fresca in quota con i medesimi rischi delle Alpi“.

Allerta Meteo Livello 1 – Pianura Padana orientale, Veneto e Marche

Su queste zone, prosegue PRETEMP, “persiste da giorni una massa d’aria considerevolmente umida e calda, con DP fino a 25-27°C sull’Alto Adriatico. Con la formazione dei temporali previsti sulle Prealpi al pomeriggio, diverse cold pool dovrebbero propagarsi sull’alta pianura del Triveneto e andare a convergere con la dry line in arrivo da est“. In particolare “i venti a medio-bassa quota dovrebbero concentrare l’energia disponibile sul medio-basso Veneto e la Romagna, dove sono previste punte di 3 Kj/Kg di MLCAPE e un temporaneo richiamo da sudest, che andrebbe a forzare lo SREH 0-3 e 0-1 km con la possibile formazione di una supercella. Non sono esclusi in tal caso chicchi di grandine di 5-8 cm di diametro e intensi downburst, favoriti dal precipitation loading e dall’evaporazione a causa degli LFC sui 2000 m ( e dall’abbassamento dei DP causati dalla bora)“. Inoltre “il vento da est nei primi km sotto il discreto vento occidentale a 700 hPa potrebbe favorire un locale aumento del DLS, elemento a favore sia di grandine, che di vento. Sul resto delle zone a livello 1 è altresì possibile la formazione di temporali intensi, ma difficilmente una supercella“.

