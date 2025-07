Allerta Meteo, ecco le regioni “sorvegliate speciali”: giornata critica per nubifragi, grandine grossa e vento forte

MeteoWeb

Allerta Meteo per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive intense: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 14 luglio 2025, alle 8 di domani 15 luglio 2025. In dettaglio, livelli 2 e 1 sono stati emessi per alcune parti di Russia, Finlandia meridionale, Svezia centro-meridionale e Norvegia centro-meridionale, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive intense.

Un livello 1 è stato previsto per Germania meridionale, Austria e Italia nordorientale, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive intense. Livello 1 per alcune parti di Polonia, Lituania e Bielorussia, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive intense. Livello 1 per l’estremo Sud della Svezia e alcune parti della Danimarca, principalmente per precipitazioni convettive eccessive. Livello 1, infine, per alcune parti di Romania, Moldavia e Ucraina occidentale, principalmente per raffiche di vento convettive intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un vasto anticiclone determina stabilità dall’Islanda alla Russia occidentale. Più a Sud, una serie di depressioni si estende dal Nord Atlantico alle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico meridionale e alla Bielorussia. La più intensa, a Nord/Ovest dell’Irlanda, è molto dinamica, mentre le altre sono più deboli e uniformi. Su gran parte dell’Europa occidentale e centrale soffiano venti occidentali moderati in quota, più forti vicino alla depressione britannica, portando tempo variabile e mite in aria polare marittima. Clima caldo e stabile domina invece il Mediterraneo, i Balcani, la Turchia e la Russia.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

In Italia oggi è atteso tempo generalmente stabile e caldo, grazie all’anticiclone che domina sul Mediterraneo. Tuttavia, al Nord/Est (soprattutto Veneto e Friuli-Venezia Giulia) l’arrivo di aria più instabile da Ovest e la presenza di energia disponibile (CAPE > 1000 J/kg) potrebbero favorire temporali localmente intensi, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. La forte inversione termica in pianura limiterà però la diffusione dei temporali, che potranno scendere verso le coste solo se sospinti dai venti di outflow. In tal caso, saranno possibili grandinate, raffiche di vento forti e piogge intense.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: