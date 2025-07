Allerta Meteo, l’estate entra in crisi profonda! Aggiornamento shock di GFS: 15 giorni di FREDDO incredibile con temperature pazzesche!

MeteoWeb

Lo abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti meteo: domani inizia un’altra estate. Le temperature elevatissime di oggi al Sud saranno subito un lontano ricordo: avremo un impetuoso crollo termico (in alcuni casi di -20°C tra oggi e domani in molte aree di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia!) e soprattutto stavolta sarà duraturo. Inizierà un lungo periodo di freddo anomalo, che in realtà al Nord è già iniziato oggi, che caratterizzerà il clima dell’Italia per tutta la fase clou dell’estate: fine luglio e inizio agosto.

Brutte notizie, quindi, per chi quest’anno ha organizzato le proprie vacanze estive nel periodo solitamente “ideale” per le condizioni climatiche, e cioè le settimane più calde dell’anno. Siamo a cavallo tra luglio e agosto, nel picco del cosiddetto “solleone”, e invece quest’anno l’estate sta davvero facendo le bizze. La “bella stagione” sta entrando nuovamente in crisi, dopo il brusco stop che aveva già subito nella prima parte di luglio quando a partire dal 7-8 e fino al 18 circa, per una decina di giorni il clima era rimasto fresco, piacevole, a tratti addirittura freddo, facendo ricordare ai più anziani le estati del secolo scorso, con la necessità di uscire coperti la sera anche su coste e pianure, muniti di maglioni e giacche per temperature serali sempre inferiori ai +20°C. Al Nord Italia, addirittura, abbiamo avuto più giorni con minime inferiori ai +10°C in pianura Padana, una vera rarità nel mese di luglio che si ripeterà ancora nei prossimi giorni.

Allerta Meteo per la prossima settimana: fine luglio fa brividi, freddo anomalo come se fossimo in pieno autunno!

La prossima settimana, infatti, l’Italia sarà colpita da un nuovo ciclone nord Atlantico che da lunedì 28 non solo alimenterà un ulteriore calo termico, ma porterà forte maltempo con piogge torrenziali, in alcuni casi alluvionali, dapprima al Nord, poi al Centro e infine anche al Sud tra martedì e mercoledì. Proprio quella di mercoledì 30 luglio sarà una giornata di gran freddo, non solo in Italia ma su gran parte d’Europa: il mese di Luglio si concluderà con importanti anomalie termiche mensili negative tra Germania, area alpina, nord dei Balcani e anche buona parte d’Italia!

Preoccupa il maltempo che sarà a tratti molto violento, ma anche le temperature scenderanno su valori tipicamente autunnali, eccezionali per questo periodo dell’anno, in modo persistente per almeno 4-5 giorni consecutivi oltre 6-8°C al di sotto rispetto alle medie stagionali. Le mappe con le anomalie termiche per i prossimi giorni sono davvero impressionanti, non solo per l’Italia ma per l’Europa intera. Già martedì 29 luglio, infatti, vediamo temperature abbondantemente sotto media ovunque, dal Polo Nord alla Groenlandia fino all’entroterra algerino nel cuore del Nord Africa.

Ancora più importante, intensa ed estesa l’anomalia per mercoledì 30 luglio, con temperature diffusamente otto gradi sotto le medie del periodo in Marocco, Algeria, Tunisia, nel Canale di Sicilia e in tutto il Sud Italia, ma anche tra Germania e Polonia, sui Balcani e nel resto del nostro Paese. La colorazione blu indica le anomalie termiche più importanti, ben inferiori rispetto alle medie storiche, mentre sono molto più limitate le aree di caldo tra Russia e Turchia, nell’estremo oriente.

Allerta Meteo: prospettive di freddo clamoroso per Agosto

Gli ultimi aggiornamenti del modello statunitense GFS sono impressionanti anche per i primi giorni del mese di agosto. Infatti una nuova ondata di freddo ancora più intenso piomberebbe sull’Italia a partire dal prossimo weekend, con anomalie termiche in questo caso fino a 10-12°C al di sotto rispetto alle medie stagionali. Davvero sbalorditive le mappe con le anomalie termiche previste per domenica 3 agosto:

E ancora per lunedì 4 agosto:

E persino martedì 5 agosto:

E’ vero, manca ancora tanto tempo per una previsione meteo attendibile e dettagliata. Ma non manca neanche tantissimo: parliamo di 9-10 giorni di distanza. Una tendenza, insomma, inizia a diventare chiara, anche perchè viene confermata da tutti i modelli ormai da svariati aggiornamenti. Quindi è verosimile che il trend sia questo, anche se poi avvicinandoci all’inizio di agosto potremo capire meglio i dettagli di quest’ennesima anomalia che si prospetta ancor più vasta ed estesa.

Lo scenario di oltre dieci giorni di freddo anomalo in quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell’anno, tra fine luglio e inizio agosto, sembra sempre più concreto. Tutti gli approfondimenti nel video di seguito:

