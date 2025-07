Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme fenomeni estremi: oggi temporali, grandine grossa e vento forte

MeteoWeb

Allerta Meteo per alto rischio fenomeni intensi oggi al Nord Italia, tra supercelle, tornado e grandine grossa: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 21 luglio 2025, alle 8 di domani 22 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso dall’Italia settentrionale alla Slovenia occidentale per raffiche di vento intense, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado. Livello 1 per la Francia principalmente per tornado e raffiche di vento intense. Livello 1 per Svizzera e Germania sudoccidentale principalmente per raffiche di vento intense e grandine di dimensioni marginali.

Un livello 1 è stato inoltre emesso per Germania nordorientale, Polonia occidentale e Cechia occidentale principalmente per forti piogge. Livello 1 è stato emesso per Austria, Cechia orientale, Polonia meridionale e Slovacchia occidentale principalmente per raffiche di vento intense. Livello 1 per la Russia principalmente per forti piogge. Livello 1 per l’Ucraina nordorientale principalmente per raffiche di vento intense e grandine di dimensioni marginali.

Infine, un livello 1 è stato previsto per il Caucaso principalmente per grandine di dimensioni rilevanti.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala un’allerta di livello 2 per il Nord Italia fino alla Slovenia occidentale, principalmente per forti raffiche di vento, grandine di dimensioni grandi o molto grandi e, in misura minore, per possibili tornado.

La previsione è complessa, sottolinea ESTOFEX: già dal mattino presto si segnano temporali sul Nord/Ovest, sia lungo le Alpi sia sulla costa ligure. Questi temporali mattutini, portando piogge e nubi, potrebbero ridurre il riscaldamento diurno del suolo, limitando così l’energia disponibile per nuovi temporali. Tuttavia, sono attesi valori moderati di instabilità atmosferica (MLCAPE tra 1000 e 2000 J/kg) combinati con un vento in quota piuttosto intenso (shear tra 20 e 25 m/s). Queste condizioni favoriranno la formazione di supercelle, cioè temporali organizzati e potenzialmente duraturi, capaci di produrre grandine grossa e raffiche di vento molto forti.

Non è escluso qualche evento particolarmente intenso o un tornado, specialmente nelle zone dove convergono correnti a bassa quota. Nel pomeriggio, però, l’atmosfera tenderà a seccarsi in quota, riducendo la possibilità che si formino nuovi temporali, che rimarranno isolati ma comunque pericolosi, sottolinea il bollettino.

