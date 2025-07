Allerta Meteo ESTOFEX: allarme Livello 2 per il Nord Italia, ecco le aree più colpite nelle prossime ore | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti raffiche di vento e forti piogge: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 24 luglio 2025, alle 8 di domani 25 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Spagna sudorientale e il Mar delle Baleari, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti raffiche di vento e forti piogge. Livello 1 per la Francia nordorientale, la Germania sudoccidentale e la Svizzera centrale e settentrionale, principalmente per forti piogge.

Un livello 2 è stato emesso per l’Italia nordoccidentale e l’Italia nordorientale, la Slovenia settentrionale e l’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti raffiche di vento e forti piogge.

Livello 1 inoltre per l’Austria settentrionale e l’Ungheria occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. Livello 1 per la Cechia orientale e la Slovacchia occidentale, principalmente per forti raffiche di vento e forti piogge. Livello 1 per la Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 è stato emesso per la Finlandia centrale, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 è stato emesso per Romania e Bulgaria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Norvegia sudoccidentale, la Svezia meridionale, la Danimarca, la Polonia nordorientale, la Lituania, la Lettonia orientale, l’Estonia meridionale, la Bielorussia nordorientale e la Russia occidentale, principalmente per forti precipitazioni.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX prevede un’allerta meteo di livello 2 per il Nord/Ovest e Nord/Est dell’Italia, oltre che per Slovenia settentrionale e Austria. In queste aree sono attesi temporali violenti, con rischio di grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento intense e piogge abbondanti.

Al mattino sono previsti primi temporali con possibilità di grandine e forti rovesci. Dopo le 17 è atteso un nuovo sviluppo di temporali che partiranno dalle zone montuose vicino a Torino, spostandosi poi verso Milano. L’energia disponibile per i temporali (MLCAPE) sarà moderata (1000-1500 J/kg) e combinata a venti forti in quota (shear fino a 25 m/s), favorirà la formazione di supercelle, responsabili dei fenomeni più violenti.

Verso sera e notte, i temporali si sposteranno verso Nord/Est, con ulteriore rischio di grandine e vento forte. Alcuni modelli indicano una nuova fase di temporali anche nella notte su venerdì. Tuttavia, c’è incertezza sulla localizzazione precisa, motivo per cui alcune aree restano tra livello 1 e livello 2 di allerta.

