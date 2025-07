Allerta Meteo, fenomeni estremi da Nord a Sud: ecco le regioni colpite oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per “il passaggio di due onde corte sull’Italia centro-settentrionale, con la seconda di maggior profondità“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Si conferma il passaggio di due onde corte sull’Italia centro-settentrionale, con la seconda di maggior profondità. Un livello 2 viene emesso fra Campania e Basilicata per temporali intensi con rovesci e raffiche lineari. Sarà possibile grandine anche di grandi dimensioni. Non si esclude la formazione di trombe marine con interessamento delle aree costiere“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 per le pianure centrali e orientali del nord, per la pedemontana alpina e per il Mar Adriatico centro-settentrionale per temporali diffusi con accumuli di grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento. Si segnalano in particolare temporali più intensi fra Marche settentrionali e Adriatico in serata“.

“Il livello 1 comprende anche l’Appennino centrale e le aree limitrofe al livello 2 per possibile interessamento da parte degli stessi fenomeni ma con minore probabilità“, prosegue il bollettino. “Un più ampio livello 0 circonda queste aree. Qui potranno verificarsi fenomeni più isolati, con associata grandine di piccole dimensioni“.

Allerta Meteo per Campania e Basilicata

“Un flusso umido dal Tirreno insisterà sulla Campania, creando le condizioni per temporali persistenti in estensione al versante tirrenico di Basilicata e Calabria nelle ore successive. Sono attese precipitazioni intense e raffiche di vento (PWAT > 40 mm), oltre alla possibilità di grandine di medie/grandi dimensioni. L’instabilità elevata nei bassi livelli sul Tirreno (CAPE 0-3 km > 200 J/Kg) unita all’elevato LLS 0-1 km pongono le basi per fenomeni vorticosi, anche a ridosso delle coste della Campania“, evidenzia il bollettino.

Temporali anche al Centro/Nord

“I temporali avverranno in due fasi e interesseranno sostanzialmente le stesse aree. Nella prima fase, corrispondente alla notte fra lunedì e martedì, i temporali si svilupperanno sull’area pedemontana di Lombardia e Triveneto, per poi estendersi anche alle aree di pianura a sud-est, interessando l’adriatico settentrionale e il ferrarese. L’instabilità maggiore sarà sul Triveneto, con valori di CAPE che potranno raggiungere i 1500 J/Kg. Qui troviamo anche il DLS maggiore in questa fase, suggerendo una maggiore organizzazione dei temporali“, riporta il bollettino pubblicato nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Nella seconda fase, dal pomeriggio/sera di martedì, “oltre a queste aree, dove l’instabilità sarà però inferiore, si segnalano probabili temporali anche più a sud, dalle Marche settentrionali all’Adriatico centrale. Qui diversi modelli simulano i temporali più intensi. I valori di SHR 0-3 km superiori a 400 m²/s² e l’elicità relativa ed il DLS elevati suggeriscono il possibile sviluppo di una o più supercelle fra Veneto e alto Adriatico, più probabili però a ridosso delle coste delle Marche o sul mare“.

