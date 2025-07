Allerta Meteo, fenomeni estremi in arrivo: ESTOFEX lancia l’allarme supercelle e grandine grossa per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo in Italia per temporali intensi, possibili supercelle, grandine di grandi dimensioni, forti piogge e raffiche di vento: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi domenica 27 luglio 2025, alle 8 di domani 28 luglio 2025. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per il Nord della Romania, il Nord della Moldavia e il Sud dell’Ucraina, principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, raffiche di vento dannose e tornado.

Livello 2 per la Serbia e il Sud/Ovest della Romania, principalmente per grandine di grandi o molto grandi dimensioni e raffiche di vento dannose. Livello 2 per l’Ucraina, principalmente per raffiche di vento violente, forti piogge, tornado e grandine di grandi o molto grandi dimensioni. Livello 2 per l’Ungheria, la Slovacchia, l’estremo Nord/Et della Cechia e la Polonia meridionale, principalmente per forti piogge. Livello 2 per il Mare Adriatico e le coste adiacenti, principalmente per grandine di grandi o molto grandi dimensioni e forti piogge.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per il Nord Italia e l’Ovest della Slovenia, principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Svizzera, parti dell’Est della Francia, l’Austria, la Croazia e la Slovenia, principalmente per forti piogge. Livello 1 per la Svezia per forti piogge.

Infine, un livello 1 è stato emesso per l’Ovest dell’Estonia e il Nord della Lettonia, principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala un’allerta livello 1 per il Nord Italia e l’Ovest della Slovenia, principalmente a causa del rischio di forti piogge e grandine di grosse dimensioni. Durante la giornata, l’energia disponibile per la formazione dei temporali (CAPE) sarà elevata, soprattutto nelle aree montuose, favorendo la nascita di temporali sparsi che tenderanno a muoversi verso Sud.

Inizialmente, i venti in quota (il cosiddetto wind shear) non saranno particolarmente intensi, ma con l’avvicinarsi di una perturbazione (un cavo d’onda in quota o short-wave trough) da Nord/Ovest, il wind shear aumenterà. Ciò favorirà lo sviluppo di supercelle, temporali particolarmente forti e organizzati. Di conseguenza, crescerà anche il rischio di fenomeni più intensi: raffiche di vento violente, grandine di dimensioni molto grandi e piogge localmente abbondanti. Alcune di queste supercelle potrebbero spostarsi dagli Appennini verso il mare Adriatico.

La giornata odierna sarà caratterizzata da temporali localmente forti già dal pomeriggio, con rischi più marcati nella notte.

