Allerta Meteo, iniziano 10 giorni incredibili: temporali, grandine, calo termico, una forte ondata di caldo al Sud e poi un altro violento ciclone freddo!

Saranno almeno dieci giorni di meteo estremo sull’Italia: l’evoluzione meteorologica è entusiasmante per i continui ribaltoni e colpi di scena che ci aspettano nei prossimi giorni. Innanzitutto i temporali pomeridiani di oggi e domani, molto intensi su gran parte d’Italia. Poi un nuovo calo termico, tra domani e venerdì 18. Seguirà la prima vera ondata di caldo della stagione, senza anticiclone e quindi ancor più interessante: sarà accompagnata da forti venti, molte nubi, tanta sabbia del Sahara. Ma durerà poco, due giorni appena, e colpirà soltanto il Sud. Sarà un’avvezione pre-frontale rispetto a un profondo ciclone atlantico che arriverà sull’Italia dal 23 luglio, alimentando forte maltempo e un nuovo, clamoroso, crollo termico.

Vediamo i dettagli.

Oggi iniziamo con forti temporali pomeridiani al Centro e al Nord.

Domani, giovedì 17 luglio, i temporali saranno ancor più violenti con piogge torrenziali tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e varie aree del Centro Italia. Le temperature inizieranno a diminuire nonostante non siamo su valori esagerati, ma avremo gli effetti di un nuovo ciclone posizionato tra i Balcani e l’Europa centrale.

Nella giornata di dopodomani, venerdì 18 luglio, il momento più fresco sulle Regioni Adriatiche: sarà un’altra giornata piacevolissima, mentre un nuovo profondo ciclone sull’Atlantico attiva un richiamo caldo pre-frontale sulla Spagna. Da lì si sposterà nei giorni successivi sull’Italia. Intanto, però, alimenterà un’ondata di caldo eccezionale in Norvegia dove avremo 5-6°C in più rispetto al Sud Italia. Le massime tra i fiordi supereranno i +35°C mentre in Puglia, Calabria e Sicilia sulle coste saremo sotto i +30°C.

Nel weekend il Ciclone si sposta lentamente dall’Islanda alle isole Britanniche. Domenica inizierà a fare caldo sul serio in Sardegna, per la prima volta in stagione. Poi, lunedì 21 e martedì 22, arriverà quest’ondata di caldo, la prima dell’anno, in tutto il Sud. Le temperature, stavolta sì, supereranno i +40°C in molte località. Farà davvero molto caldo, soprattutto in Sicilia e Calabria (le due Regioni più colpite), ma anche in Basilicata e Puglia.

L’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF è impressionante: prospetta una lingua di fuoco estrema su tutto il Centro/Sud, sarebbe clamoroso. Ma al momento è un aggiornamento isolato che riteniamo inverosimile, o quantomeno esagerato rispetto alla reale intensità del caldo in arrivo.

Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti. Sarà un’ondata di caldo particolare, perchè ciclonica. Non ci sarà alcun anticiclone, ma l’aria calda risale lungo il bordo meridionale della tempesta in arrivo dalle isole Britanniche. Ecco perchè ci sarà un forte vento di scirocco, molte nubi, tanta sabbia del Sahara: un contesto estremo che potrà alimentare ancora più caldo nelle aree sottovento esposte al favonio (Sicilia tirrenica, coste di Abruzzo, Molise e Puglia), ma anche meno caldo generalizzato per l’assenza del soleggiamento e la provenienza del vento dal mare nelle aree esposte a Sud (Lazio, Campania, coste joniche).

In ogni caso, durerà un paio di giorni. Già martedì 22, nel pomeriggio-sera, il maestrale spazzerà via il caldo su gran parte d’Italia. Solo all’estremo Sud resisterà fino a martedì sera. Da mercoledì 23 inizierà una nuova fase di instabilità e maltempo, molto intenso. Il ciclone aggirerà le Alpi e dai Balcani si porterà sull’Italia tra 25 e 26 luglio, provocando freddo anomalo e maltempo estremo.

Tutti i dettagli nel video:

