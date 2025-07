Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani rovesci e forti temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo gialla per temporali forti su tutta la regione valida dalle 12 alle 21 di domani, lunedì 21 luglio. “Lunedì un veloce ma marcato fronte determinerà decisa instabilità sulla regione nel corso del pomeriggio. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali, che potranno interessare tutte le aree ma con maggior probabilità la zona montana e la pianura. Qualche temporale potrà essere localmente forte”, si legge nel bollettino di allerta.

Il verificarsi di questi eventi potrebbe comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alla grandine durante i temporali. Dunque la Protezione civile raccomanda massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, per predisporre tempestive misure di pronto intervento. Ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile si raccomanda l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti, si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.