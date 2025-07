Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: allarme arancione per temporali oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aggiorna l’allerta meteo ad arancione per temporali diffusi per le seguenti zone: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso. L’allerta sarà valida per le giornate di oggi e domani, lunedì 7 luglio.

L’assessore regionale alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha annunciato l’emanazione di un decreto di preallarme a seguito del passaggio di allerta meteo da giallo ad arancione per forti temporali, venti e grandinate che si stima potrebbero interessare le province di Pordenone e Trieste, nonché l’area del medio-basso Friuli, con particolare intensità lungo la fascia costiera. L’allerta si conferma attiva dalle 16 di oggi fino alle ore 8 di domani, lunedì 7 luglio. Il provvedimento prevede inoltre lo stanziamento di 500mila euro destinati ai primi eventuali interventi di messa in sicurezza del territorio.

“Il Centro Funzionale Decentrato Regione Friuli Venezia Giulia – sulla base del bollettino di vigilanza meteorologica e dell’avviso meteo regionale emesso in data odierna; – tenuto conto che nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni sparse localmente abbondanti; valuta: per la giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025 moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione: Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso; ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre.

Per la giornata di domani, lunedì 7 luglio 2025 moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione: Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso; ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre”, si legge in una nota.

“Una saccatura atlantica sta entrando sul continente europeo e farà affluire fino a martedì sul Nord Italia correnti sudoccidentali, umide ed instabili, su cui scorrono alcuni fronti: un primo fronte giungerà nella notte tra domenica e lunedì, un altro la notte successiva. In seguito arriverà una depressione con aria fredda in quota”, si legge nel bollettino di allerta. “Dal primo pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì sulla regione saranno probabili rovesci e temporali; sarà probabile anche qualche temporale forte con piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, specie su pianura e costa dove i fenomeni potranno essere più diffusi. Lunedì in giornata relativo miglioramento con la possibilità di qualche rovescio o temporale sparso. Dalla sera e fino a martedì mattina peggioramento, ancora con tempo instabile, rovesci e temporali e sarà possibile qualche temporale forte”.

