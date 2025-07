Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: rovesci e temporali sparsi, anche forti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali forti su tutta la regione valida dalle 12 di domani, domenica 6 luglio, alle 8 di lunedì 7. “Domenica una saccatura atlantica entrerà sul continente europeo facendo affluire fino a martedì sul Nord Italia correnti sudoccidentali, umide ed instabili, su cui scorrono alcuni fronti non ben definiti: un primo fronte giungerà nella notte tra domenica e lunedì”, si legge nel bollettino di allerta. “Dal primo pomeriggio di domenica e fino al primo mattino di lunedì, sulla regione saranno probabili rovesci e temporali sparsi, localmente sarà possibile qualche temporale forte”, conclude.

