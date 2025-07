Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: nuovo round di temporali da stasera

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo gialla a causa di un’ulteriore ondata di maltempo attesa nelle prossime ore su tutto il territorio regionale. L’allerta è per temporali e rischio idrogeologico. L’avviso sarà in vigore dalle 20 di stasera fino alle 9 di domani, martedì 8 luglio. “Un fronte freddo atlantico interesserà la regione da lunedì sera a martedì mattina, accompagnato da forti correnti sudoccidentali umide e instabili. In seguito arriverà anche la depressione con aria fredda in quota. Da mercoledì 9 affluirà aria decisamente più secca e stabile”, si legge nel bollettino meteo.

“Dalla serata di oggi, lunedì 7 luglio, e fino al primo mattino di domani, martedì 8 luglio, saranno probabili temporali, prima sui monti e fascia prealpina e in seguito anche su pianura e costa. È possibile che qualche locale temporale sia forte”, riporta il bollettino.

