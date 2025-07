Allerta Meteo, il fronte freddo arriva al Sud. Solo altre 4 volte più freddo di oggi a Luglio negli ultimi 150 anni, e nel weekend torna il maltempo

MeteoWeb

Giornata storica oggi per l’Italia, una delle 5 giornate della storia di Luglio più fredde degli ultimi 150 anni nel nostro Paese. Le temperature minime dell’alba sono state diffusamente inferiori ai +10°C in pianura Padana con picchi addirittura di +6°C in Piemonte, ma i valori minimi hanno raggiunto i +12/+13°C ovunque anche nelle principali città. Freddo anomalo anche al Centro Italia, specie versante Adriatico, e prima rinfrescata al Sud in attesa del picco del freddo nei prossimi due giorni.

Nella cartina di seguito le temperature minime della notte e quelle più basse di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna (le tre Regioni più fredde):

Non è affatto normale questo tipo di clima, non lo era neanche in passato. I catastrofisti del cambiamento climatico vorrebbero far passare una giornata come quella di oggi, come la norma di 50 anni fa ma non è affatto così. Abbiamo sfiorato i record storici di luglio 1974, quando le minime scesero 1-2°C più in basso di oggi. Ed è un record, appunto, ben inferiore rispetto alla media dei 50 anni precedenti. La verità è che siamo oltre 10°C sotto le medie di questo periodo, e l’estate è letteralmente in crisi. Per uscire la sera servono felpe e maglioni, sembra di stare in pieno autunno.

E la situazione non cambierà a breve.

Domani, giovedì 10 luglio, e dopodomani, venerdì 11, avremo il picco del freddo al Centro/Sud, dove le temperature diminuiranno ulteriormente rispetto alla giornata odierna. L’Anticiclone delle Azzorre, infatti, sarà nuovamente protagonista assoluto del ritorno del bel tempo sull’Europa occidentale, senza caldo eccessivo. Le temperature, infatti, rimarranno per tutta la settimana al di sotto delle medie stagionali.

E non è finita qui: nel weekend tornerà il forte maltempo al Centro/Nord con piogge e temporali per effetto del ciclone sull’Europa centro-orientale. Tuti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: