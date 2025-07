Allerta Meteo, giornata estrema in Francia: “vigilanza arancione” per forti temporali e piogge alluvionali

MeteoWeb

Météo-France ha emesso un’allerta meteo arancione per 8 dipartimenti della Francia a causa di intense precipitazioni e forti temporali previsti per la giornata di oggi, sabato 19 luglio. La popolazione è invitata alla massima prudenza in vista delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione, già critica ieri sera con 3 dipartimenti in allerta piogge-inondazioni, è peggiorata con l’estensione dell’allerta. A partire dalle 6 di oggi, Calvados e Manche sono stati posti in vigilanza arancione per rischio piogge-inondazioni, mentre 6 dipartimenti centro-orientali sono sotto allerta temporali. Questi includono il Rodano, la Loira, l’Isère, il Puy-de-Dôme, l’Allier e l’Ain.

L’Ille-et-Vilaine, precedentemente in allerta arancione per piogge-inondazioni, è stata declassata a vigilanza gialla, indicando un miglioramento della situazione in quella specifica area.

Situazione in Bretagna e Normandia

Un episodio piovoso e temporalesco “in esaurimento” sta interessando la Bretagna e la Normandia. Secondo il bollettino delle 6 di Météo-France, i temporali continueranno a colpire la Manche e il Calvados per alcune ore. La fine dell’episodio è prevista per le 8 ora locale per questi 2 dipartimenti, con il sistema meteorologico che si sposta lentamente verso Nord/Est.

Allerta per temporali violenti e grandine

La maggiore preoccupazione si concentra però sull’asse pluvio-temporalesco che si sta sviluppando a partire da stamattina sui dipartimenti centro-orientali posti in vigilanza arancione. Questo sistema, che persisterà per gran parte della giornata, porterà forti precipitazioni, raffiche di vento, grandine e una significativa attività elettrica.

Météo-France prevede accumuli di pioggia tra i 30 e i 60 mm, con punte localmente superiori, in tempi piuttosto brevi (tipicamente meno di 3 ore). Queste condizioni aumentano notevolmente il rischio di allagamenti e disagi.