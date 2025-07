Allerta Meteo, il fronte freddo arriva anche al Centro/Sud: stasera forti temporali e vento impetuoso. Allarme alluvioni per lunedì 28 | MAPPE

MeteoWeb

Situazione meteo letteralmente esplosiva in queste ore sull’Italia: al Nord fa freddo, con temperature minime questa mattina ovunque tra +16 e +17°C in pianura Padana, al Sud il caldo molla la presa molto rapidamente, con valori già scesi a +28°C nella Sicilia occidentale tra Palermo e Trapani, in molti casi -12°C rispetto alla stessa ora di ieri. Persiste un po’ di caldo nella Sicilia Jonica, nella Calabria Jonica e nel Salento, con temperature di poco superiori ai +30°C ma in rapido calo. Avanza verso Sud il fronte freddo che porta molte nubi e nel pomeriggio degenererà in maltempo estremo.

Nel pomeriggio-sera di oggi, infatti, avremo un brusco calo delle temperature che porterà il freddo del Nord anche al Sud. E avremo anche piogge e temporali: i più forti tra Campania, Puglia e Basilicata, ma anche nella fascia del basso Tirreno compresa tra Calabria e Sicilia avremo delle precipitazioni non indifferenti. I temporali più forti di oggi pomeriggio, però, colpiranno l’Emilia Romagna, le zone interne della Toscana, l’Umbria e soprattutto le Marche, oltre all’Abruzzo. Eloquente la mappa con le previsioni delle piogge del modello Moloch del CNR per il pomeriggio-sera di un sabato che si prospetta tempestoso:

Ad alimentare ulteriormente la sensazione di freddo ci penserà il forte vento di maestrale, che soffierà impetuoso soprattutto al Sud, in Sardegna, Sicilia, Stretto di Messina (oltre 50km/h) e Calabria. Venti sostenuti anche in Puglia. Il maestrale spazzerà via tutto ciò che ha accompagnato quest’ondata di caldo pre-frontale: le nubi africane, la sabbia del Sahara e l’afa che determina foschia e scarsa visibilità. Lo abbiamo già scritto ieri: oggi inizia un’altra estate.

La stagione, infatti, sta piombando nuovamente in crisi. Stavolta in modo ancor più lungo, pesante e duraturo rispetto a quanto già accaduto dal 7-8 luglio per una settimana abbondante. Stavolta si prospettano una decina, forse anche di più, di giorni di freddo anomalo e forte maltempo, proprio nel periodo clou della stagione, tra fine luglio e inizio agosto, rovinando così le vacanze di molti. Domani sarà una domenica di transizione, con forti temporali pomeridiani al Nord/Est, nubi sparse e venti settentrionali, clima gradevole. Ma dopodomani, lunedì 28 luglio, sarà una giornata davvero terribile per l’escalation del maltempo che si intensificherà in concomitanza con l’arrivo di un nuovo ciclone atlantico in transito sul nostro Paese.

Piogge alluvionali colpiranno sin dalle prime ore del mattino l’Emilia Romagna, gran parte della pianura Padana e tutto il Centro Italia, concentrandosi poi nel pomeriggio/sera sulla fascia Adriatica, dalla Romagna alla Puglia. Uno scenario indicato molto bene dall’ultimo aggiornamento delle mappe del modello Bolam del CNR:

Il maltempo proseguirà poi martedì 29 su tutto il Centro/Sud, continuando ad accanirsi in modo molto pesante sulle Regioni Adriatiche ed estendendosi a Calabria e Sicilia. Ma anche mercoledì 30, giovedì 31, insomma tutta la prossima settimana sarà un susseguirsi di piogge, temporali e freddo anomalo.

Tutti i dettagli nel video:

