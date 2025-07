MeteoWeb

Allerta Meteo per una nuova perturbazione, che determinerà nubifragi, forti raffiche di vento e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Un’ondulazione del flusso occidentale si approfondisce sulla Francia, generando divergenze in quota sul Nord Italia e un ambiente favorevole alla convezione severa. Viene emesso un livello 1 per locali nubifragi, raffiche di vento e grandine anche di medie dimensioni sulle aree settentrionali di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, così come su Trentino-Alto Adige e parte della Valle d’Aosta“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene inoltre emesso un più ampio livello 0 per la possibilità di locali nubifragi, grandine medio-piccola e raffiche di vento sul restante Nord“.

Nuova Allerta Meteo per il Nord Italia, la situazione attesa

“Nel pomeriggio si avranno valori di CAPE in Pianura Padana che potranno superare i 1500 J/kg, DLS a 15-20 m/s e PWAT superiore a 35 mm. Il tutto in un contesto sinottico con divergenza del flusso in quota, e in un contesto dinamico alla mesoscala caratterizzato da convergenze di venti al suolo in Pianura Padana. Le celle partiranno già in tarda mattinata principalmente sull’arco alpino e prealpino, secondariamente anche in Pianura. Le celle andranno poi a orientarsi verso ENE, grazie al flusso in quota. Si attendono locali nubifragi, soprattutto nelle aree montane di Alto Adige e Austria, per via della componente orografica. Viste le condizioni generali, saranno inoltre possibili grandinate anche di medie dimensioni, e, localmente, raffiche di vento intenso“, sottolinea PRETEMP.

“Verso la fine della finestra previsionale un fronte freddo arriverà a toccare i confini italiani, con conseguente intensificazione e migliore organizzazione dei fenomeni, che diventerà però evidente solo nella notte di giovedì“, conclude PRETEMP.

