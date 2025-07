Allerta Meteo, inizia una settimana estrema: due cicloni atlantici, forte maltempo e freddo anomalo al Nord, due veloci ondate di caldo al Sud

MeteoWeb

Inizia oggi una settimana terribile sull’Italia per le condizioni meteo estreme che in questo luglio così bizzarro, caratterizzato da instabilità spiccata e frequente nel nostro Paese e da ampie parentesi di fresco anche al Centro/Sud, si intensificheranno ulteriormente nell’ultima parte del mese. La giornata è già iniziata con forte maltempo al Nord, dove abbiamo temporali intensi, piogge torrenziali e freddo anomalo: Varese è ferma a +23°C in pieno giorno dopo una minima di +16°C, appena 1°C in più a Como, stesso identico clima a Verbania. Spiccano i 165mm caduti a Sambughetto (Valstrona) ma più in generale abbiamo piogge importanti in tutta la fascia alpina e prealpina del Nord/Ovest, ed è solo l’inizio.

Il Ciclone Isaac visibile dallo Spazio è un vero e proprio “mostro” di maltempo: è enorme, sta alimentando maltempo da Scozia e Irlanda fino a Danimarca, Germania, Repubblica Ceca e Austria. Spettacolare la discesa fredda sulla Francia, dove abbiamo valori fermi a +16/+17°C in pieno giorno.

Nel pomeriggio-sera il maltempo colpirà in modo ancor più intenso il Nord/Est con forti temporali in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I temporali saranno violentissimi e faranno crollare le temperature su valori inferiori ai +20°C in pianura in pieno giorno. Ancora maltempo anche in Liguria e in Trentino Alto Adige:

Forte maltempo anche domani al Nord, con intensi temporali pomeridiani sulle Dolomiti e in Emilia Romagna, ma sarà la giornata con i fenomeni di maltempo meno significativi di tutta la settimana. Non mancheranno locali nubifragi e grandinate, anche in Lombardia, ma saranno fenomeni più isolati rispetto a quelli di oggi e dei giorni successivi. Da notare qualche pioggia in Calabria, colpita da un forte maestrale che rinfrescherà l’aria dopo questa prima ondata di caldo in corso in queste ore.

Allerta Meteo: focus sul gran caldo al Sud. Oggi il picco, domani rinfresca ma tra giovedì e venerdì arriva una seconda ondata

L’Italia sta vivendo la prima vera ondata di caldo della stagione in queste ore: ieri la temperatura ha raggiunto +39°C a Cosenza e Foggia, +37°C a Lecce, +36°C a Siracusa. Il caldo non è omogeneo, perchè non è anticiclonico: Palermo si è fermata a +31°C, stessa identica temperatura che non ha ancora superato neanche oggi, come se fosse una normalissima giornata estiva senza alcuna ondata di caldo in corso. I venti al suolo condizionano l’evoluzione delle temperature con grandi sbalzi termici anche a pochi chilometri di distanza.

Oggi abbiamo il picco del caldo: in Sicilia i valori over +40°C sono molto più diffusi rispetto a ieri, quando sono stati molto isolati nella piana di Catania, a Sigonella e Carlentini con pochi decimi sopra i quaranta gradi. Oggi, invece, mentre scriviamo abbiamo +43°C a Borgo Pietro Lupo, nell’entroterra della piana di Catania, la zona più calda dell’isola, e a Casteltermini nell’entroterra agrigentino. Ma anche +42°C a Partinico, +41°C a Caltanissetta, Scordia e Gallitello. Sulla costa spiccano i +37°C a di Siracusa e Pozzallo, ma la località più calda è Avola con +38°C. Nessuna località costiera raggiunge i +40°C.

Nelle altre Regioni spiccano i +38°C di Cosenza, Galatina nel cuore del Salento, Cassano delle Murge e Cerignola, tutte località interne e lontane dal mare. Quest’ondata di caldo è intensa, ma non eccezionale. Non ci sono temperature che impensieriscono neanche lontanamente i record storici, non è un’ondata di caldo così estrema come viene raccontata – per l’ennesima volta – dai media generalisti che blaterano fandonie assolute, scrivendo di temperature a +50°C e di record europei che non esistono affatto. Non solo questo caldo non è eccezionale, ma – per quanto intenso – è semplicemente ciò che si verifica ogni anno nei giorni più caldi della stagione, durante le ondate di calore.

Nelle mappe di seguito (isoterme ad 850hPa del modello ICON) possiamo vedere la netta rinfrescata di domani, martedì 22 luglio, sotto i colpi del fresco maestrale, e poi la nuova ondata di caldo che giovedì 24 e venerdì 25 luglio riporterà temperature roventi, ma sempre e solo all’estremo Sud e sempre e solo in modo fugace, veloce, per non oltre 48 ore.

La nuova ondata di caldo, infatti, arriverà lungo il bordo meridionale di un nuovo violento ciclone Atlantico che tra giovedì e venerdì si muoverà dall’oceano – appunto – verso il Mediterraneo, scatenando maltempo estremo in tutto il Centro/Nord e portando un brusco calo termico che poi sin dalle prime ore di sabato 26 si estenderà anche al Sud. Ci aspettiamo un weekend di forte maltempo al Centro/Sud con temperature in picchiata.

Tutti i dettagli nel video:

