Allerta Meteo, Italia divisa in due: fresco e maltempo al Nord, il caldo inizia a fare sul serio al Sud | LIVE

Italia divisa in due in questa domenica 20 luglio dai connotati autunnali in Liguria per i forti temporali di questa mattina, ma più in generale su gran parte del Nord dove il clima è nuvoloso, fresco e sta per degenerare con forte maltempo in serata. Splende il sole e il caldo inizia a fare sul serio per la prima volta in stagione al Sud, con temperature in rapido aumento verso il picco dell’ondata di caldo atteso per la giornata di domani, lunedì 21 luglio, quando al Nord avremo il concomitante picco dei fenomeni di maltempo più violenti in termini di piogge, temporali, grandinate e trombe d’aria.

In Sicilia le temperature hanno appena raggiunto i +40°C per la prima volta nella stagione, nelle zone interne della piana di Catania, l’area più calda dell’isola. Abbiamo infatti +40°C a Motta Sant’Anastasia, Carlentini, Sigonella e Sferro, +38°C a Scordia. In tutte le principali città dell’isola il clima è meno estremo, con +36°C a Siracusa, +35°C a Trapani e Agrigento, e addirittura valori assolutamente in linea con le medie nelle principali città con appena +32°C a Catania e Messina, +31°C a Palermo, +30°C ad Agrigento. Come ampiamente accennato, quest’ondata di caldo non sarà particolarmente esagerata e l’effetto dei venti sarà determinanti per le temperature al suolo.

Fa caldo in Puglia con +39°C a Foggia e Cassano delle Murge, +38°C a Cerignola, +36°C a Lecce; in Calabria valori estremi solo nella consueta fornace della Valle del Crati: +38°C a Cosenza e Bisignano, +37°C a Castrolibero. Non è una sorpresa che Foggia e Cosenza siano le città più calde del Sud: lo sono sempre state e fa parte del loro clima, in quanto sorgono in pianura e lontane dal mare.

Tutto un altro mondo al Nord, dove da stasera ci aspettiamo forti temporali che domani, lunedì 21 luglio, si estenderanno anche al Nord/Est e in Lombardia provocheranno fenomeni molto pesanti nel Nord della Regione. Massima attenzione.

