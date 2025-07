Allerta Meteo, l’estate entra in crisi: maltempo furioso al Nord, poi crollo termico in tutt’Italia. Freddo anomalo fino al 12 luglio

MeteoWeb

Inizia la violentissima ondata di maltempo che tra oggi, domani e martedì 8 luglio flagellerà l’Italia con fenomeni estremi, tornado e grandine grossa. I primi forti temporali si sono sviluppati in Liguria nelle prime ore del mattino: sono fenomeni auto-rigeneranti, alimentati dalle correnti caldo-umide provenienti dal Mar Ligure. Sono già caduti 51mm di pioggia a Sestri Levante e 45mm a Moneglia, ma il temporale si sta spostando verso Levanto e La Spezia.

Spettacolare la visuale del cumulonembo da Genova:

Altrettanto spettacolare l’ultimo aggiornamento dei satelliti meteo animati, che evidenzia i forti temporali nel mar Ligure e sull’arcipelago toscano dove diluvia a Gorgona. Ha iniziato a piovere da pochi minuti anche a Livorno con intense fulminazioni: il maltempo ha raggiunto la Toscana, e siamo solo all’inizio del peggioramento.

Per le prossime ore abbiamo il massimo livello di allerta su gran parte del Nord. I temporali più intensi sono attesi nel pomeriggio-sera tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. Non mancheranno, anche nel pomeriggio di oggi, temporali pomeridiani al Sud e in modo particolare in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna:

Le temperature in questa fase diminuiscono esclusivamente nelle aree colpite dal maltempo. A Livorno è in corso un clamoroso crollo termico con gli attuali +24°C per l’arrivo del temporale, dove pochi minuti fa splendeva il sole e avevamo ancora +30°C. Fa ancora più freddo a Moneglia e Sestri Levante con +22°C in pieno giorno sulla costa, dove le spiagge sono improvvisamente vuote e deserte in piena estate. Ma il vero e proprio calo termico, quello diffuso, generalizzato, sganciato dal maltempo e che porterà il fresco anche senza piogge, arriverà soltanto tra 24-36 ore (al nord) e tra 48 ore al centro/sud. Ne parleremo a breve.

Intanto sono davvero molto preoccupanti gli ultimi aggiornamenti delle mappe del CNR per domani, lunedì 7 luglio, e dopodomani, martedì 8 luglio. Saranno i due giorni peggiori in termini di maltempo e fenomeni meteo estremi. Per domani pomeriggio il modello Moloch prevede vere e proprie alluvioni al Nord/Est con picchi di 200mm di pioggia per i forti temporali che colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche se il maltempo sarà comunque ancora esteso a tutto il Nord e continuerà a colpire zone alterne delle Regioni del Centro.

Per dopodomani, martedì 8 luglio, il maltempo non solo sfonderà anche al Centro/Sud con forti piogge e temporali su Napoli e la Campania sin dal mattino, ma persisteranno fenomeni estremi su tutto il Nord/Est con piogge alluvionali in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e anche in Romagna.

Proprio nella giornata di martedì 8 luglio inizierà ad irrompere l’aria più fredda al suolo: lo ripetiamo, farà davvero freddo rispetto alle medie del periodo, con temperature che in alcuni casi piomberanno 10°C sotto le medie stagionali. In pieno giorno, al Nord/Est avremo temperature inferiori ai +15°C in pianura Padana e sulle coste colpite dal maltempo. E inizierà a fare fresco anche nelle Regioni del Centro.

Nel corso della serata di martedì l’aria fredda sfonderà anche al Centro/Sud e mercoledì 9 luglio avremo il picco del freddo al Nord/Est, con temperature molto basse. In pianura Padana avremo minime inferiori ai +15°C un po’ ovunque, con picchi di +11/+12°C in molte località. E farà freddo anche di giorno, con temperature massime che in molti casi non supereranno i +23/+24°C. Insomma, valori tipici di aprile.

La mappa con le anomalie termiche previste per mercoledì 9 luglio evidenzia come saremo proprio dieci gradi sotto le medie stagionali al Nord, e farà freddo in tutta l’Italia con temperature sottomedia nella totalità del nostro Paese. Al Sud, però, il picco del freddo non sarà ancora arrivato.

Infatti la giornata più fredda in assoluto al Centro/Sud sarà quella di giovedì 10 luglio, con temperature assolutamente anomale per questo periodo dell’anno. Siamo nel cuore dell’estate, eppure sulle coste di Molise, Puglia, Basilicata, le massime non supereranno i +26°C anche in caso di sole pieno. Persino in Calabria e Sicilia avremo temperature massime inferiori ai +28°C. Non mancherà un po’ di maltempo, con temporali diffusi e instabilità accesa, ma i fenomeni al Sud saranno meno estremi rispetto a quelli dei giorni precedenti al Nord, proprio perchè al Sud fin qui non abbiamo avuto un caldo anomalo analogo a quello dell’Italia settentrionale che alimenta fenomeni così estremi.

Anche per giovedì10 luglio la mappa con le anomalie termiche conferma come tutta l’Italia rimarrà al freddo, con un picco di 8°C sotto le medie tra Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Da notare la vastità dell’anomalia fredda in tutto il cuore dell’Europa.

