Allerta Meteo Liguria: domani temporali in tutta la regione, “fenomeni forti e persistenti”

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria (Zone ABCDE) dalle 3 alle 17 di domani, domenica 13 luglio. Nella giornata di oggi, sabato 12 luglio, “si assiste ad aumento della nuvolosità per la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali con un aumento dell’umidità. Il passaggio di un’onda depressionaria determinerà a partire dalla notte, condizioni d’instabilità associate a un richiamo di aria umida e venti di Scirocco con possibili temporali dapprima sul Centro-Levante, dove non si escludono fenomeni forti e persistenti“, spiega Arpal in una nota.

Un quadro previsionale complesso, “caratterizzato dalla possibilità che i temporali possano faticare ad innescarsi; ma una volta iniziati, potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate, questa volta di dimensioni medio-piccole. I rovesci successivamente si sposteranno anche sul centro e il ponente della Regione, dove non si escludono temporali forti e persistenti: attenzione alle risposte dei piccoli bacini“, conclude Arpal.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.