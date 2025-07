Allerta Meteo Liguria: oggi rischio temporali sul Levante, nuovo peggioramento in arrivo

MeteoWeb

Arpal conferma la chiusura dell’allerta meteo gialla per temporali sul Levante (Zone CE) della Liguria alle 18:00 di oggi, sabato 26 luglio. Sul resto della regione (Zone ABD) si segnala bassa probabilità di forti temporali. La saccatura atlantica continua il suo lento movimento dal Mediterraneo occidentale convogliando correnti umide e instabili sulla Liguria. Nella giornata di oggi – spiega Arpal in una nota – si attendono temporali nelle zone interne, in particolare del Levante, con possibili fenomeni anche di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Non si escludono temporali forti anche sull’estremo Ponente e sul resto della regione. Tendenza a miglioramento dalla sera a partire da Ponente, ancora possibili isolati piovaschi sul Levante.

Domani, domenica 27 luglio, è attesa una pausa precipitativa, con cielo parzialmente nuvoloso e ampi spazi sereni durante il giorno; nel pomeriggio possibili locali precipitazioni su Alpi Liguri e Appennino di Levante. Già dalla notte potrebbero manifestarsi i primi segnali di un peggioramento atteso per la giornata di lunedì 28 luglio, con un passaggio perturbato che riguarderà soprattutto il Levante della regione con possibili temporali, ma che sarà valutato meglio con le prossime uscite modellistiche, conclude Arpal.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).

