Allerta Meteo Liguria: prolungata la criticità per temporali

Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali sul centro levante della Liguria (BCDE) fino alle 18 di oggi, lunedì 21 luglio 2025. “Confermato lo scenario atteso già nei giorni scorsi: in queste ore il Nord Italia, compresa la Liguria, è interessato da una fase perturbata che nelle prossime ore potrà favorire temporali forti anche sulla nostra regione associati a raffiche di vento, in particolare sul centro levante“, sottolinea Arpal in una nota “In serata si attende un progressivo esaurimento dei fenomeni. Sul ponente non si escludono locali episodi temporaleschi di forte intensità, seppur meno probabili“.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

