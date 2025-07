Allerta Meteo, linea temporalesca mostruosa sull’Emilia Romagna: la squall line, uno dei fenomeni più pericolosi

MeteoWeb

Il tardo pomeriggio di oggi ha regalato alla Emilia Romagna uno spettacolo tanto affascinante quanto pericoloso: il passaggio di una squall line, una linea temporalesca intensa e organizzata che ha attraversato la regione da ovest verso est. Questi sistemi temporaleschi non sono semplici rovesci estivi: fanno parte della categoria dei QLCS (Quasi-Linear Convective Systems), ovvero sistemi convettivi quasi lineari. Si tratta di strutture meteorologiche complesse e particolarmente insidiose, capaci di provocare danni ingenti in pochissimo tempo.

Le squall line si caratterizzano per la loro configurazione lineare, dove le celle temporalesche si dispongono una accanto all’altra in un allineamento compatto e spesso parallelo alla direzione del vento alle quote medie e alte. Questa disposizione permette loro di coprire rapidamente vaste aree, anche centinaia di chilometri, mantenendo una forza notevole lungo tutto il percorso.

I fenomeni associati a questi sistemi sono spesso violenti: raffiche di vento lineari (i cosiddetti downburst), grandinate, piogge torrenziali e, in alcune situazioni, anche tornado, generati da vortici locali che si formano all’interno della linea.

Le squall line si formano generalmente in presenza di forti contrasti termici e di umidità elevata, spesso in prossimità o davanti a un fronte freddo. Il mix tra aria calda e umida nei bassi strati e aria più fredda e secca in quota crea un ambiente ideale per la convezione profonda. Un ruolo chiave lo gioca il wind shear verticale, ossia la variazione della direzione e dell’intensità del vento con la quota, che favorisce l’organizzazione delle celle temporalesche in una struttura lineare.

Durante la fase di maturità, la linea si compatta e può presentare segmenti arcuati noti come bow-echo, i quali sono spesso responsabili delle raffiche di vento più intense. Dietro la linea principale si sviluppa un’area di precipitazioni più diffuse e stratiformi, che può portare piogge prolungate anche dopo il passaggio delle celle principali.

Non è raro che, se la cold pool (l’area di aria fredda e densa al suolo generata dalle precipitazioni) incontra nuove masse d’aria instabili, si inneschi una seconda linea di temporali, prolungando la vita del sistema e aumentando i rischi.

La rapidità di evoluzione di queste strutture rappresenta uno degli aspetti più critici. Le squall line possono svilupparsi in poche ore e muoversi velocemente, riducendo al minimo i tempi di allerta per la popolazione.

