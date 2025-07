Allerta Meteo Lombardia, forti temporali da stasera: allarme arancione per rischio idrogeologico, ecco dove

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in Valchiavenna e allerta gialla per rischio idraulico e allerta gialla per rischio temporali sul resto della regione. L’allerta è valida per la giornata di domani, lunedì 21 luglio. Per la restante parte della giornata di oggi, domenica 20 luglio, “si prevedono rovesci isolati, più probabili sui rilievi, ma possibili ovunque. Dalla serata si attende un’intensificazione delle precipitazioni, in particolare sui settori di Nord-Ovest”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 21 luglio, “si prevedono precipitazioni a carattere temporalesco più insistenti su Alpi e Prealpi Occidentali dalla notte, in rapido spostamento verso Est nelle ore centrali della giornata ed in attenuazione nel tardo pomeriggio a partire da Ovest. Nelle ore centrali della giornata sono possibili temporali forti anche su Pianura e Alta Pianura, anche se più isolati; dalla tarda mattina e fino al pomeriggio sono attesi rinforzi del vento dai quadranti occidentali su tutta la regione, da Sud-Ovest sui settori meridionali, in rapida rotazione da Sud-Ovest a Nord-Ovest sui settori settentrionali, con raffiche a tratti forti. In serata rapida attenuazione ed esaurimento dei fenomeni”, riporta il bollettino.

