Allerta Meteo Lombardia: ancora piogge e temporali, ecco dove

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 18 di oggi e un’allerta gialla per rischio temporali a partire dalle 12 di oggi su alcune zone centro-settentrionali della regione. Per la restante parte di oggi, mercoledì 23 luglio, “si prevede la possibilità di temporali sparsi, con probabilità in aumento nel corso della seconda parte della giornata, inizialmente limitati alle zone alpine e prealpine, dal tardo pomeriggio-sera in possibile formazione anche sulla Pianura, in particolare sull’Alta Pianura Occidentale. Vento in generale di debole intensità e di direzione variabile ma con rinforzi di vento con locali forti raffiche possibili in prossimità delle aree temporalesche”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, giovedì 24 luglio, “persistono condizioni di instabilità a tratti su tutta la regione con possibilità di temporali sparsi nell’arco dell’intera giornata, più frequenti sul settore Nordovest, Prealpi e Alta Pianura Occidentale, più probabili tra primo pomeriggio e prima serata”, riporta il bollettino.

