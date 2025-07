Allerta Meteo Lombardia, allarme arancione per forti temporali: grandine grossa e forte vento

MeteoWeb

Per la giornata di domani, domenica 6 luglio, diramata l’allerta meteo arancione per forti temporali e allerta gialla per rischio idrogeologico in tutta la Lombardia . Per la restante parte della giornata di oggi, sabato 5 luglio, “si attendono precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale, più probabili a ridosso dei rilievi, settori adiacenti pedemontani e di alta Pianura. Il maggior interessamento dei fenomeni è previsto sui rilievi prealpini. Verso tardo pomeriggio-sera tendenza ad una temporanea fase di attenuazione e/o esaurimento dei fenomeni precipitativi. Si attendono venti sotto i 1500 metri prevalentemente deboli dai quadranti orientali”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, domenica 6 luglio, “si prevedono ulteriori precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, che risulteranno sparse tra notte e mattina, mentre nella seconda parte della giornata saranno tendenti a diffuse, con fenomeni che da localmente intensi tenderanno a divenire diffusamente intensi. I fenomeni saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, in particolare sulla Pianura, da grandine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Sulla media-bassa Pianura, in particolare, le precipitazioni potranno insistere fino alla tarda serata, mentre sui restanti settori tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Si prevedono venti sotto i 1500 metri con velocità medie deboli, salvo raffiche tra 40 e 60 km/h in particolare nella seconda parte della giornata più estese e diffuse sui settori orientali e meridionali”, riporta il bollettino.

